Приоритетная цель – провести выборы на беспрецедентно высоком качестве – Арпине Ованисян

17 февраля министр юстиции РА Арпине Ованисян приняла посла Финляндии в РА Арью Макконен.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минюста РА, министр приветствовала госпожу посла, отметив важность сотрудничества в правовой сфере.

Арья Макконен, поблагодарив за прием, отметила большой потенциал для углубления сотрудничества между Арменией и Финляндией.

Стороны обратились к новому Избирательному кодексу РА. Арпине Ованисян подчеркнула, что реформы ИК осуществлены исключительно в результате политического консенсуса и в качестве лучшего примера отметила решение о публикации списков с подписями избирателей, а также новшество в выборном процессе – техобороудование для идентификационных карт.

По словам Арпине Ованисян, для всех приоритетная цель – провести выборы на беспрецедентно высоком качестве.

В ходе встречи обсуждались также вопросы, представляющие взаимный интерес.