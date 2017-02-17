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Приоритетная цель – провести выборы на беспрецедентно высоком качестве – Арпине Ованисян


17 февраля  министр юстиции РА  Арпине Ованисян приняла посла  Финляндии в  РА Арью Макконен.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минюста  РА, министр приветствовала госпожу посла, отметив  важность сотрудничества  в  правовой  сфере.

Арья Макконен, поблагодарив  за прием, отметила большой  потенциал для  углубления сотрудничества  между  Арменией  и Финляндией.

Стороны обратились к  новому  Избирательному  кодексу РА. Арпине  Ованисян подчеркнула, что реформы  ИК осуществлены  исключительно в результате политического консенсуса и в  качестве лучшего примера отметила решение о публикации списков  с подписями избирателей, а также новшество в  выборном процессе – техобороудование для  идентификационных карт.

По словам Арпине  Ованисян, для всех приоритетная цель – провести выборы на беспрецедентно высоком качестве.

В ходе  встречи обсуждались также вопросы, представляющие взаимный  интерес.

 



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