Мировые цены на нефть растут
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут.
Как передает Арменпресс, об этом пишет Gazeta.ru.
Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,13%, достигнув 53,43 доллара за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent в апреле поднялись на 0,18%, достигнув 55,75 долларов за баррель.
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