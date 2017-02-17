В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут.

Как передает Арменпресс, об этом пишет Gazeta.ru.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,13%, достигнув 53,43 доллара за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent в апреле поднялись на 0,18%, достигнув 55,75 долларов за баррель.