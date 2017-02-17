Зять короля Испании получил более 6 лет по делу о финансовых махинациях

Сестра короля Испании инфанта Кристина признана невиновной в финансовом мошенничестве по делу о махинациях, ее супруг Иньяки Урдангарин приговорен к 6 годам и трем месяцам тюремного заключения.

Соответствующее решение объявил суд города Пальма-де-Майорка.

"Суд оправдал Кристину де Бурбон в тех преступлениях, в которых ее обвиняли", - говорится в заявлении суда. При этом инфанта должна заплатить штраф в €265 тыс., поскольку получала финансовые выгоды от преступлений, совершенных ее супругом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В свою очередь, Урдангарин признан виновным в служебном злоупотреблении, мошенничестве, использовании связей, преступлениях против госказны. Он осужден на 6 лет и 3 месяца тюремного заключения, 7 лет и 1 месяц частичной дисквалификации и должен выплатить штраф в €512 тыс., отмечается в судебном постановлении. Решение суда может быть обжаловано.







