Делегация во главе с Вигеном Саркисяном отбыла в Германию

Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном 16 февраля отбыла в Германию – с целью участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА.