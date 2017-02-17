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Делегация во главе с Вигеном Саркисяном отбыла в Германию


Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном 16 февраля  отбыла в Германию – с целью участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА.

 



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