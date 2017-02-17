Экс-премьер Блэр попытался отговорить британцев от "брексита"
По словам Блэра, люди отдали свои голоса за "брексит", не зная его истинных условий.
Блэр заявил, что проводимая нынешними властями политика заключается в лозунге "Брексит" любой ценой",сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
"Наша задача подсчитать в простой для понимания форме, как процедура ["брексита"] принесет реальный вред нашей стране и нашим гражданам, и найти поддержку для поиска выхода из нынешнего стояния на краю скалы", - сказал экс-премьер.
Блэр отметил, что хотя он принимает итоги прошлогоднего июньского голосования, но рекомендует еще раз изучить принятое решение.
Тони Блэр, занимавший пост премьер-министра с 1997 по 2007 годы, активно выступал против выхода Соединенного Королевства из ЕС.