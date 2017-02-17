Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр произнес речь, в которой попытался переубедить британцев, которые проголосовали на референдуме за выход страны из Евросоюза.

По словам Блэра, люди отдали свои голоса за "брексит", не зная его истинных условий.

Блэр заявил, что проводимая нынешними властями политика заключается в лозунге "Брексит" любой ценой",сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Наша задача подсчитать в простой для понимания форме, как процедура ["брексита"] принесет реальный вред нашей стране и нашим гражданам, и найти поддержку для поиска выхода из нынешнего стояния на краю скалы", - сказал экс-премьер.

Блэр отметил, что хотя он принимает итоги прошлогоднего июньского голосования, но рекомендует еще раз изучить принятое решение.

Тони Блэр, занимавший пост премьер-министра с 1997 по 2007 годы, активно выступал против выхода Соединенного Королевства из ЕС.