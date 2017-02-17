Француженку оштрафовали на 68 евро за оставленную на улице книгу
Полиция Парижа оштрафовала на 68 евро жительницу столицы за то, что она оставила книжку на улице, передает радиостанция France Bleu.
Женщина по имени Гвенель в конце января захотела передать прочитанную книгу кому-то другому, однако не нашла в книжном магазине полки для обмена литературой. Тогда она решила просто оставить сборник на улице, рядом с витриной магазина.
Француженка, уже не раз передававшая прочитанные книги другим, была задержана полицейскими. Ей выписали штраф за свалку мусора в общественном месте.
Размер штрафа составил 68 евро — на такую сумму в столице Франции наказывают тех, кто выбросил окурок на тротуар или не убрал за собакой,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Огорчившись, Гвенель рассказала о штрафе в социальных сетях. После того, как история попала в СМИ, мэрия Парижа приняла решение об отмене наказания для женщины.
"Это ошибка. Париж любит книги и тех, кто ими делится. Мы отменим штраф", — написали представители городской администрации в официальном аккаунте французской столицы в Twitter.