Опрос: на выборах президента Франции Макрон одержит победу над Ле Пен

Бывший министр экономики Франции Эмманюэль Макрон станет победителем второго тура президентских выборов, одержав победу с большим перевесом голосов над лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный службой Opinionway.

Согласно полученным данным, поддержка избирателями кандидатуры Макрона достигнет в финальном втором туре выборов 60% голосов, тогда как Ле Пен получит только 40%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В первом же туре, согласно проведенному опросу, в целом подтверждающему исследования других служб за этот месяц, на первом месте окажется Марин Ле Пен с показателем в 26%. Макрон получит 20%, причем вровень с аналогичным показателем кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийоном. Примечательно, что, согласно опросам Opinionway, поддержка избирателями Фийона не меняется с 14 февраля, тогда как другие опросы указывают на значительное снижение его популярности в условиях скандала с возможным созданием им фиктивных рабочих мест для членов его семьи.

Уровень поддержки Ле Пен в первом туре с 16 февраля уменьшился лишь на 1%. Аналогичное снижение рейтинга отмечено и у Макрона. Во втором туре поддержка Макрона по сравнению с опросом от 16 февраля снизилась на 2%, тогда как у Ле Пен она возросла на 2%.

Лидер Левой партии и движения "Неприсоединившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон может надеяться в первом туре на 13%. Лишь ненамного его опередит официальный кандидат Французской социалистической партии Бенуа Амон с показателем в 16%.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - 7 мая.





