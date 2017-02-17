ЕЭК разработала решения для полноценного запуска Таможенного кодекса ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала размещение на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проектов первоочередных решений к Таможенному кодексу ЕАЭС. Проекты опубликованы для проведения оценки регулирующего воздействия. Решения должны вступить в силу одновременно с новым Таможенным кодексом Союза. Всего в перечне 26 первоочередных вопросов, которые требуют разработки решений Комиссии и без которых новый Кодекс не сможет заработать в полной мере.

В настоящее время на общественное обсуждение представлены проекты трех решений, регламентирующих деятельность уполномоченных экономических операторов (УЭО). Эти проекты касаются установления формы свидетельства о включении в реестр УЭО, порядка ее заполнения и формы заявления, которое кандидат на получение статуса УЭО будет подавать для включения в реестр. Решения упростят процедуры для юридических лиц, претендующих на включение в реестр УЭО. По новым правилам на получение статуса уполномоченного экономического оператора смогут претендовать все участники внешнеэкономической деятельности: экспортеры, импортеры, перевозчики, владельцы складов временного хранения. Проект окажет положительное воздействие на адресатов регулирования, передает Арменпресс.

При разработке проектов решения ЕЭК учитывались стандарты Всемирной таможенной организации и опыт Европейского союза, международные стандарты и передовая практика.

С проектами решений можно ознакомиться здесь: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/Regulation.aspx

Обсуждение продлится до 17 марта.