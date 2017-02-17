Apple 5 июня представит новые версии iOS и Mac OS

Ежегодная конференция Apple Inc. для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) начнется 5 июня 2017 года, в этот день, как ожидается, компания представит новые версии операционных систем iOS и Mac OS, пишет The Verge. Также могут быть анонсированы обновления ОС для умных часов и Apple TV.

Последнее время в июне Apple объявляла лишь об изменениях программного обеспечения и устраивала отдельные мероприятия для презентации физических продуктов.

В этом году Apple сменит место проведения WWDC. Конференция "переедет" из центра Москоне в Сан-Франциско, который закрыт на ремонт, в конференц-центр Макэнери в Сан-Хосе, где WWDC проводилась с самого начала и до 2002 года включительно.сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.