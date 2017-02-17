Стартовала 13-я ярмарка-выставка детско-юношеской книги

13-я ереванская ярмарка-выставка детско-юношеской книги стартовала в детской библиотеке им. Хнко Апера. Она проводится библиотекой и Ассоциацией издателей РА при содействии Минкульта РА. Впервые ярмарка продлится пять дней - 17-21 февраля.

“Цель традиционной выставки ознакомиться читателей, - особенно молодых, с лучшими образцами детско-юношеской литературы, а также популяризировать книгу и чтение. Сотрудничая с Миндиапоры РА, выставка представляет и лучшую диаспоральную литературу”, - как передает Арменпресс, сказала замдиректора библиотеки Мадлена Овсепян.

В ярмарке-выставке участвуют издательства “Эдит Принт”, “Зангак”, “Принт инфо”, “ВМВ Принт”, “Аревик”, “Мари”, “Актуальное искусство”, студия “Джи ЭС ЭМ”, магазин “Букинист”, НКГО “Центр книги и книгоиздания”, Миндиаспоры, СПП РА, организация “IBBY Армения”, и Культурный центр посольства ИРИ.

Некоторые издательства в рамках выставки представят книги по специальным скидкам. Менеджер издательства “Эдит Принт” Нуне Геворкян уверяет, что все их книги будут продаваться по себестоимости. А книги, представленные студией “Джи ЭС ЭМ”, магазином “Букинист” – с 10-процентной скидкой.

В рамках выставки намечены экскурсии, просмотры мультфильмов, презентации, литературные чтения и т.д.