Время в Ереване: 11:07:36,   17 Февраль

Стартовала 13-я ярмарка-выставка детско-юношеской книги


13-я ереванская ярмарка-выставка детско-юношеской книги стартовала в  детской  библиотеке  им. Хнко Апера. Она проводится библиотекой и Ассоциацией издателей РА при содействии Минкульта  РА. Впервые  ярмарка  продлится  пять дней - 17-21 февраля.

“Цель традиционной выставки ознакомиться читателей, - особенно молодых, с лучшими образцами детско-юношеской  литературы, а также популяризировать книгу и чтение. Сотрудничая с Миндиапоры  РА, выставка представляет и лучшую диаспоральную литературу”, - как  передает Арменпресс, сказала замдиректора  библиотеки Мадлена Овсепян.

В ярмарке-выставке участвуют издательства “Эдит Принт”, “Зангак”, “Принт инфо”, “ВМВ Принт”, “Аревик”, “Мари”, “Актуальное  искусство”, студия “Джи ЭС ЭМ”, магазин “Букинист”, НКГО “Центр книги и книгоиздания”, Миндиаспоры, СПП РА, организация “IBBY Армения”, и Культурный  центр посольства ИРИ.

Некоторые издательства в  рамках выставки представят книги по специальным скидкам.  Менеджер издательства “Эдит Принт” Нуне Геворкян уверяет, что все их книги будут продаваться  по себестоимости.  А книги, представленные студией “Джи ЭС ЭМ”, магазином  “Букинист” – с 10-процентной скидкой.

В рамках выставки намечены экскурсии, просмотры мультфильмов, презентации, литературные чтения  и т.д.



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