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Эдвард Налбандян в Берлине встретился с министром ИД Омана


Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 17 февраля в  Берлине встретился с министром ИД Омана Юсуфом Алауи бен Абдаллахом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Налбандян  отметил, что с большой  теплотой  вспоминает свой визит в Оман  еще в 1993г. в  качестве спецпосланника президента  РА  и встречи в Маскате. Глава  МИД РА подчеркнул, что сближение  отношений с  арабскими государствами занимает важное  место в повестке внешней политики Армении.

Юсуф Алауи бен Абдаллах в свою очередь подчеркнул, что Оман заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с  Арменией в разных областях.

Собеседники сошлись во мнении о том, что необходимо предпринять максимальные усилия для стимулирования сотрудничества в области экономики и торговли. Была подчеркнута  также важность развития  правово-договорного поля.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся проведения  регулярных консультаций  между  внешнеполитическими ведомствами, стимулирования сотрудничества  в  международных организациях.

Эдвард Налбандян  и Юсуф Алауи бен Абдаллах обратились и к актуальным международным вопросам. Была  подчеркнута необходимость урегулирования проблем исключительно путем мирных переговоров. 



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