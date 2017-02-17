Эдвард Налбандян в Берлине встретился с министром ИД Омана

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 17 февраля в Берлине встретился с министром ИД Омана Юсуфом Алауи бен Абдаллахом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Налбандян отметил, что с большой теплотой вспоминает свой визит в Оман еще в 1993г. в качестве спецпосланника президента РА и встречи в Маскате. Глава МИД РА подчеркнул, что сближение отношений с арабскими государствами занимает важное место в повестке внешней политики Армении.

Юсуф Алауи бен Абдаллах в свою очередь подчеркнул, что Оман заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Арменией в разных областях.

Собеседники сошлись во мнении о том, что необходимо предпринять максимальные усилия для стимулирования сотрудничества в области экономики и торговли. Была подчеркнута также важность развития правово-договорного поля.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся проведения регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами, стимулирования сотрудничества в международных организациях.

Эдвард Налбандян и Юсуф Алауи бен Абдаллах обратились и к актуальным международным вопросам. Была подчеркнута необходимость урегулирования проблем исключительно путем мирных переговоров.