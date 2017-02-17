СМИ: полиция Макао взяла под охрану семью Ким Чен Нама

Семья убитого в Малайзии Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, находящаяся в Макао, взята под охрану полиции. Об этом сообщает газета The South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в бывшем португальском анклаве, являющемся ныне специальным административным районом Китая, проживает вторая жена Ким Чен Нама, их 21-летний сын и дочь в возрасте около 18 лет.

Они опасаются за свою безопасность и были помещены под охрану после таинственной смерти Ким Чен Нама, который предположительно был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура.

Секретарь (министр) по вопросам безопасности Макао Хуан Шаоцзэ не раскрыл, какие именно меры были предприняты для защиты ближайших родственников Кима. Он отметил лишь, что власти "пристально следят за развитием событий вокруг этого дела",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщала ранее The South China Morning Post, серьезные опасения за свою личную безопасность высказывал сын Ким Чен Нама - 21-летний Ким Хань Соль.

О нем известно, что он получил образование в Боснии и Герцеговине, а также во Франции. Его сестра училась в международных школах на территории Макао.

По данным газеты, у Ким Чен Нама также есть другой сын от первой супруги - они проживают в Пекине.







