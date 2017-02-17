Figaro: Великобритания намерена заключить с ЕС взаимовыгодный договор о свободе торговли

Великобритания рассчитывает заключить после выхода из Евросоюза всеобъемлющий взаимовыгодный торговый договор с континентальным сообществом, позволяющий британской стороне сохранить доступ к единому европейскому рынку. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в статье для французской газеты Le Figaro.

"Нет ни одной причины, по которой мы не могли бы прийти к новому крупномасштабному соглашению о свободе торговли между Соединенным Королевством и Европейским союзом. Я убеждена, что, благодаря этому договору и всем соглашениям, которые мы подпишем с другими нашими партнерами по всему миру, Соединенное Королевство останется лидером в сфере свободной торговли, что может быть лишь положительным фактором для британских и французских компаний", - написала она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как подчеркнула Мэй, в Лондоне рассчитывают сохранить особенно прочные экономические связи с Францией, несмотря на выход из ЕС. "Мы хотим продолжить наши торговые отношения с Европой самым масштабным образом, поскольку это отвечает интересам как Соединенного Королевства, так и Франции", - указала она.

Великобритания, напомнила премьер-министр, "является пятым по значимости рынком для французского экспорта с двусторонним торговым оборотом на сумму €50 млрд за прошедший год". На британские компании, продолжила Мэй, приходится порядка 230 тыс. рабочих мест во Франции, а французские фирмы трудоустраивают 370 тыс. человек в Соединенном Королевстве.







