МИД Ирана: третий раунд переговоров по Сирии в Астане состоится в марте

Новый раунд переговоров по сирийской проблематике в Астане состоится в марте, заявил агентству Tasnim замглавы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари, возглавлявший иранскую делегацию на первом и втором раундах переговоров в Казахстане, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Главным итогом двухдневных переговоров в Астане, состоявшихся в среду и четверг, стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции.

"Согласно предварительному соглашению, которое будет окончательно оформлено в ходе дипломатических консультаций, следующий раунд переговоров между сирийским правительством и оппозиционными группировками состоится в Казахстане меньше, чем через месяц", — сообщает агентство.

Глава российской делегации в Астане Александр Лаврентьев заявил в четверг, что РФ рассчитывают в течение месяца выйти на окончательное согласование документов о санкциях за нарушения перемирия в Сирии.

Представитель делегации вооруженной оппозиции Сирии Усама Абу Зейд заявил, что не рассчитывает на проведение третьего раунда.