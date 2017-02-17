Нормализация армяно-турецких отношений важна для стабильности в регионе: Посол Франции

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье считает важной нормализацию армяно-турецких отношений в контексте развития Армении, а также поддержания стабильности в регионе.

«Это один из наших приоритетов в регионе. В течение долгого времени армяно-турецкий диалог был невозможен, однако уже с 2000-х годов ситуация немного изменилась как на межгосударственном уровне, так и на уровне гражданского общества”, - по сообщению «Арменпресс», заявил посол в ходе организованного обсуждения на тему “Каково будущее армяно-турецкого диалога с точки зрения Турции, Армении и армянской диаспоры Франции”.

По его словам, не следует становиться заложниками прошлого, замыкаться в прошлом.

“Мы ценим обмен идеями: мы пожелали, чтобы вокруг этого диалога собрались и поговорили представители Армении, Турции и армянской диаспоры Франции, чтобы все получили возможность выразить свою позицию по данным вопросам, находящимся на пересечении международных отношений. В контексте нормализации отношений могу сказать на примере Германии и Франции: мы решили выслушать друг друга, поговорить о наших ранах, исторической боли, иначе Евросоюза просто не было бы”, - заключил Жан-Франсуа Шарпантье.