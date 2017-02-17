Налбандян и Барзани обсудили вопрос открытия генконсульства Армении в Эрбиле

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 17 февраля в Мюнхене встретился с президентом Иракского Курдистана Масудом Барзани.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МИД РА, обе стороны отметили высокий уровень политического диалога, состоялся обмен мнениями по поводу организации взаимных визитов, торгово-экономического сотрудничества.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с открытием в Эрбиле генерального консульства Армении. В данном контексте Налбандян выразил благодарность за всестороннюю поддержку со стороны властей Курдистана.

По просьбе главы МИД Армении глава Курдистана представил последние развития в связи борьбой против террористических группировок в Ираке.

Министр иностранных дел Армении и президент Иракского Курдистана также обсудили вопросы международной и региональной безопасности.