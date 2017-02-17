Сирийские войска ведут бои с террористами ИГ к западу от Пальмиры

Сирийская армия при поддержке отрядов ополченцев продолжает наступление на Пальмиру и находится на расстоянии 17 км от города. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, войска освободили от банд террористической группировки "Исламское государство" фермы Эль-Кулябии и ведут с ними бои в районе Эль-Баярат к западу от города.

"Бойцы и ополченцы нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике, уничтожены огневые позиции и склады с боеприпасами", - сообщил агентству представитель сирийского командования. По его словам, в настоящий момент саперы разминируют участок шоссе Хомс - Пальмира, где террористы заложили фугасы. По завершении операции продвижение к городу будет продолжено.







