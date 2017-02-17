Бюро Захи Хадид опубликовало изображения здания с самым высоким атриумом в мире

Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects выложило изображения здания Leeza SOHO — постройки с самым высоким атриумом в мире. Как передает Арменпресс, об этом в четверг, 16 февраля, сообщает ArchDaily.

Высота атриума — открытого пространства внутри сооружения — насчитывает 190 метров.

Здание строится в одном из финансовых кварталов Пекина. На данный момент полностью отстроены 20 из 46 этажей.

Строительство планируется завершить к 2018 году. Высота здания составит 207 метров.

Заха Хадид — британский архитектор и дизайнер арабского происхождения, первая женщина, получившая самую престижную архитектурную премию — Притцкеровскую. Основатель бюро Zaha Hadid Architect.