В ереванском офисе «Арментел» возник пожар, пострадал 1 человек

Служба спасателей МЧС Армении получила 16-го февраля сигнал о том, что по адресу пр.Азатутян,24/1 в здании степень сложности - «1 Бис» на место выехали 4 боевых расчета, оперативники и группа быстрого реагирования.

Выяснилось, что на 1-м этаже в офисе закупов и мониторинга сгорел подвесной потолок, около 3 кв м, 1 кондиционер, 10 коробок бумаги.

Пожар был изолирован в 23:23 и потушен в 23:31.

Боец ВОХР, который был на месте происшествия, пострадал от задымления, и был доставлен в МЦ «Армения», где его состояние оценили как удовлетворительное.