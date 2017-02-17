В селе Гораван сын убил ножом отца

16-го февраля был получен сигнал от жительницы села Гораван Араратской области о том, что сын их соседа ударил отца ножом. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, выехавшая на место оперативная группа выяснила, что страдающий психическим заболеванием Мартин Агаджанян, 1971 г.р., при невыясненных обстоятельствах кухонным ножом нанес удары своему отцу, Ованесу Агаджаняну, 1945 г.р., и убил его.

Мартин Агаджанян задержан и находится в КПЗ Араратского отдела. Проводится расследование.