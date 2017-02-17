Геологи открыли восьмой континент Земли

Под водами Тихого океана в его юго-западной части располагается Зеландия — восьмой континент Земли. К такому выводу пришли геологи из Новой Зеландии, Австралии и Новой Каледонии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Nature News.

Площадь нового континента занимает порядка пяти миллионов квадратных километров. Большая его часть, примерно 94 процента, расположена под водой, среди наземных элементов — острова Новая Каледония и новозеландские острова Северный и Южный.

Зеландия, по оценкам ученых, начала откалываться от древнего суперконтинента Гондвана около 100 миллионов лет назад. Это привело к деформации земной коры, в результате чего большая часть материка оказалась под водой.

Авторы предлагают увеличить число географических (согласно принятой в англоязычных странах терминологии) континентов с семи (Европа, Азия, Африка, Австралия, Антарктида, Северная и Южная Америка) до восьми, включив туда Зеландию.