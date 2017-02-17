В НКР от отравления угарным газом умер военнослужащий

В одной из воинских частей АО НКР, на месте постоянной дислокации, 17-го февраля от отравления угарным газом умер военнослужащий Гарегин Араевич Аргаманян, 1997 г.р.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР. Для выяснения деталей происшествия ведется расследование.

МО НКР делит скорбь утраты и выражает соболезнования семье, близким и сослуживцам покойного.