Граждане НКР смогут принять участие в конституционном референдуме, голосуя в постпредстве НКР в Армении

Постпредство НКР в Армении сообщает, что граждане НКР, находящиеся в Армении, смогут принять участие в конституционном референдуме, голосуя 20-го февраля в постпредстве НКР в Армении, где формируется избирательный участок Ե/1, с 08:00 до 20:00.

Об этом «Арменпресс» сообщили в постпредстве НКР в Армении.