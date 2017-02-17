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Граждане НКР смогут принять участие в конституционном референдуме, голосуя в постпредстве НКР в Армении


Постпредство  НКР в Армении сообщает, что граждане НКР, находящиеся в Армении,  смогут принять участие в конституционном референдуме, голосуя 20-го февраля в постпредстве НКР в Армении, где формируется избирательный участок Ե/1, с  08:00 до 20:00.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в постпредстве НКР в Армении.



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