Граждане НКР смогут принять участие в конституционном референдуме, голосуя в постпредстве НКР в Армении
Постпредство НКР в Армении сообщает, что граждане НКР, находящиеся в Армении, смогут принять участие в конституционном референдуме, голосуя 20-го февраля в постпредстве НКР в Армении, где формируется избирательный участок Ե/1, с 08:00 до 20:00.
Об этом «Арменпресс» сообщили в постпредстве НКР в Армении.
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