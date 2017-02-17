Состоялся мониторинг миссии ОБСЕ на армяно-азербайджанской границе в направлении Чинари.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, с армянской стороны мониторинг проводили полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберле (Чехия) и полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Христо Христов (Болгария).

После мониторингаа в сельсовете Чинари состоялся брифинг, на котором были представлены результаты мониторинга и ситуация на границе. Было обращено внимание на то, что с азербайджанской стороны периодически ведется обстрел приграничных территорий.

Мониторинг прошел по графику, случаев нарушения режима прекращения огня не наблюдались.