В Англии будут проданы солнцезащитные очки Леннона, растоптанные самим музыкантом

Солнцезащитные очки, которые один из основателей британской музыкальной группы The Beatles Джон Леннон (1940-1980) раздавил в приступе гнева, выставлены на аукцион в Англии. Как сообщает газета Mirror, круглые очки, ставшие непременным атрибутом Леннона еще в последние годы существования легендарной "ливерпульской четверки", оценены в 3,5 тыс. фунтов ($4,5 тыс.).

Однажды, в 1970-ых годах, Джон Леннон, разговаривая по телефону в доме своего дяди в Лондоне, так сильно разозлился, что наступил на свои очки, после чего выбросил их. Но дяде одного из самых известных людей на планете, Чарли Леннону, стало жалко очков. Он вытащил их из мусорной корзины, починил, а саму историю тщательно записал от руки. "Да, у мальчика был еще тот характер, но я подумал, что это все равно что выбрасывать деньги на ветер", - поясняет дядя свой поступок в письме, которое также достанется тому, кто купит очки.

Леннон, начавший сольную карьеру после распада The Beatles в 1970 году, был убит спустя несколько лет после инцидента с очками. Его жизнь оборвалась 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Дядя пережил своего племянника на 42 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





