Тема Геноцида армян оказалась в предвыборной повестке Франции

Тема Геноцида армян оказалась в предвыборной политической повестке Франции. Как передает «Арменпресс», основной причиной является заявление лидера движения "En Marche!”, бывшего министра экономики, промышленности и цифровых технологий, нынешнего кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

В ходе визита в Алжир в интервью Echourouk News он охарактеризовал годы колониального режима Франции в Алжире как “преступление против человечности”.

Подобное заявление вызвало бурную реакцию со стороны французских политических деятелей. В частности, другой кандидат в президенты – лидер республиканцев Франсуа Фийон обвинил Макрона в неуважительном отношении к собственной истории. На заявление Макрона ответила и депутат парламента Франции Валери Буайе. “Макрон приравнивает жертв Шоа, Геноцида армян и алжирцев, оскорбляя Францию и показывая, что это неподходящий для государственного деятеля поступок”, - написала она в своем микроблоге в сервисе Twitter.