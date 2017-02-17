Иностранные инвесторы сравнивают риски и прибыль и не колеблются в вопросе инвестирования в Армению

Усилиями Фонда развития Армении в разных странах организуются форумы, посредством которых иностранцам представляют экономику Армении, бизнес-среду, законодательство и даже историю, культурную жизнь и природу страны.

«Арменпресс» поинтересовался у директора Фонда развития Армении Карена Мкртчяна, на самом ли деле иностранных инвесторов не отпугивает то обстоятельство, что в стране остается нерешенным Карабахский вопрос. По словам директора фонда, инвесторы знают об этом, однако знают также, что данный вопрос находится в относительно стабильном состоянии.

“С другой стороны, когда нас спрашивают, мы отмечаем, что привыкли к подобной жизни. То есть, мы выбрали сферы, которые можно развивать, находясь практически в условиях блокады. Это обработка алмазов, ювелирное ремесло, фармацевтика, информационные технологии и прочее. Прежде всего нас спрашивают о напряженности на границе, и мы говорим, что наш народ адаптировался и сумел в течение 25 лет развиваться, несмотря ни на какую напряженность”, - заявил он.

Мкртчян пояснил, что иностранные инвестиции не могут не содержать рисков. По его словам, иностранные инвесторы видят риски в любой стране и проводят сравнение между рисками и прибылью. “Невозможно избежать риска, однако следует правильно оценивать ситуацию, просчитывать прибыль и свою дальнейшую деятельность”, - добавил Мкртчян.

Ваге Акопян