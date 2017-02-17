Ralph Lauren превратил свой бутик в оазис

Американская марка Ralph Lauren представила новую коллекцию одежды. Презентация прошла во флагманском бутике на Мэдисон Авеню в Нью-Йорке. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Марка поменяла стратегию продаж, и купить вещи из новой коллекции можно будет уже после показа. Ранее этого приходилось ждать несколько недель.

Американская компания Ralph Lauren Corporation основана в 1967 году. Первый бутик открылся в 1969-м в Нью-Йорке на Манхэттене. Сейчас бренд выпускает одежду, аксессуары, парфюмерию, предметы роскоши, а также товары для дома.

Лорен является одним из богатейших жителей США. Журнал Forbes оценивает его состояние в 6,2 миллиарда долларов. Осенью 2015 года Лорен объявил об уходе с поста главы модного дома, оставив за собой позицию креативного директора бренда.