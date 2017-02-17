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Делегация НС Армении проведет наблюдение на конституционном референдуме в НКР


19-21-го февраля для участия и осуществления наблюдения за ходом конституционного референдума в НКР командируется группа депутатов НС Армении в составе зампредседателя НС Армении Эдуарда Шармазанова, депутатов Гагика Меликяна, Левы Хачатряна, Карена Шахмурадяна, Ваграма Мкртчяна, Александра Арзуманяна, начальника управления по информации и связям с общественностью  НС Армении Арсена Бабаяна.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.



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