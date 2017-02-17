Обсуждения по поводу изменения дня выборов в НС Армении состоятся с зарегистрировавшимися политическими силами: Давид Арутюнян

Решение по поводу изменения дня выборов в НС Армении должно быть принято всеми зарегистрировавшимися политическими силами. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 17-го февраля сказал министр-руководитель аппарата правительства Армении Давид Арутюнян.

«Мне нечего сказать по поводу изменения дня выборов в НС Армении. Президент сказал об этом очень четко. На данный момент заявки представили 9 политических сил, думаю, что обсуждения по поводу изменения дня выборов в НС Армении состоятся с зарегистрировавшимися политическими силами»,- сказал министр-руководитель аппарата правительства Армении Давид Арутюнян.

Он добавил, что окончательное решение по поводу изменения дня выборов в НС Армении должны принять все зарегистрировавшиеся политические силы.

Президент Армении своим указом от 29-го декабря принял решение о назначении парламентских выборов в Армении на 2-е апреля 2017 года, закон предоставляет возможност проведения этих выборов впромежутке между 1 и 11-м япреля.