Американская пара бросила работу ради путешествий в микроавтобусе

Американцы Пит Тули (Pete Thuli) и Тейлор Бучер (Taylor Bucher) бросили работу в офисе, чтобы путешествовать по своей стране на микроавтобусе. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Daily Mail.

Молодая пара потратила пять тысяч долларов на переоборудование их микроавтобуса в передвижной дом. Внутри машины они устроили кухню, гостиную и спальню. В путешествие Тули и Бучер отправились вместе со своей собакой. К настоящему моменту они уже проехали свыше 11 тысяч километров.