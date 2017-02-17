Тачат Саргсян видит Компартию Армении в составе будущего парламента

Первый секретарь Компартии Армении Тачат Саргсян уверен, что в грядущих парламентских выборах Компартии Армении удастся пройти в НС Армении.

«В 2003, 2007, 2012 годах Компартии Армении не удалось пройти в НС Армении не по причине ее слабости, а потому, что на это были другие причины. Если в НС Армении не звучит коммунистическая идеология, то НС Армении хромает на обе ноги. Компартии с успехом выступают в странах ЕАЭС с оппозиционных позиций, являясь полезными для властей, здесь же Компартии Армении не придают ценности»,- сказал первый секретарь Компартии Армении Тачат Саргсян.

По его словам, в программе партии намечены шаги, вытекающие из интересов народа.

«Отношение к Компартии Армении еще раз показывает, что мы обязаны принять участие в парламентских выборах после хорошей подготовки, и думаем, что 3-го апреля будет объявлено о том, что Компартии Армении удалось вступить в НС Армении. В нашем списке те люди, которые хранят в карманах партийные билеты уже 30-40 лет, с нами представители промышленности, образования, науки, культуры – список разномастный»,- сказал первый секретарь Компартии Армении Тачат Саргсян.

16-го февраля Компартия Армении сдала в ЦИК свой список из 173 кандидатов, 164 из которых включены в рейтинговые списки.

Первая пятерка имен в списке - Тачат Саргсян, Вазген Сафарян, Гагик Манукян, Мара Шагинян, Гамлет Даниэлян.

Заявки для участия в предстоящих парламентских выборах представили 9 политических сил. 4 из них – блоки, 5 – партии.

В ЦИК Армении заявки с документами на регистрацию представили партии РПА, АРФД, «Армянское возрождение», «Свободные демократы», и Компартия Армении.

В ЦИК Армении заявки с документами на регистрацию представили блоки «Царукян», «Елк», «АНК-ДПА», «Оганян-Раффи-Осканян».

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2-го апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16-го февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26-го февраля; предвыборная агитация начнется 5-го марта.