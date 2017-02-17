Мастер восточных единоборств показал прием против крепкого рукопожатия Трампа

Обладатель черного пояса по джиу-джитсу рассказал о специальном приеме против крепкого рукопожатия президента США Дональда Трампа. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, ролик был опубликован на YouTube-канале Relson Gracie Jiu-Jitsu Academy .

На видео мастер восточных единоборств демонстрирует прием под названием «Гусиная шея», который, по его словам, следует применять для защиты во время рукопожатия с Трампом. «Я не призываю никого делать это с президентом», — отмечает он в начале ролика.

Крепкое рукопожатие, во время которого Трамп, в молодости игравший в бейсбол и окончивший военную академию, притягивает человека к себе, стало поводом для множества шуток и пародий. Силу рук американского лидера испытали на себе такие политики, как вице-президент США Майк Пенс, глава японского правительства Синдзо Абэ и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.