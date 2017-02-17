На основании заявления гражданина ГСБПП приостановила деятельность хлебопекарни

На основании жалобы, полученной от гражданки Мариам Киракосян на “Горячую линию” Государственной службы безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства Республики Армения (в хлебе было обнаружено чужеродное тело), согласно приказу начальника службы, была проведена проверка действующей по адресу Нор-Ареш, ул. Димитрова, переулок 5, д. 32 хлебопекарни, принадлежащей предпринимателю Гегаму Мурадяну.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Государственной службы безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства РА.

В результате проверки на основании выявленных нарушений санитарно-гигиенических требований деятельность цеха по производству хлеба была приостановлена до их устранения. Пяти сотрудникам цеха было запрещено приступать к работе, прежде, чем они не пройдут необходимый медицинский осмотр.

Срок устранения выявленных нарушений – до 16 марта 2017 года.