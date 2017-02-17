Уже готовы проекты стратегии развития областей Армении в 2017-2025 гг.

После принятия правительством РА в июле 2017 года стратегии территориального развития на 2016-2025 гг. Министерство территориального управления и развития Армении, при поддержке областных администраций и консультивной группы ЕС, начало разработку стратегии развития всех областей Армении в 2017-2025 гг.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерство территориального управления и развития Армении, уже готовы проекты стратегий развития областей Армении в 2017-2025 гг., основной целью которых является повышение конкурентоспособности территорий, увеличение занятости, развитие человеческого капитала.

На данный момент проекты обсуждаются в рамках заинтересованных органов (министерств, областных администраций, ОО, Общественного совета РА, а также занятых в сфере международных организаций).

Проект предусматривается представить правительству РА в марте текущего года.