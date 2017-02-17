В списках политических сил, подавших заявки на участие в выборах, включено 1539 кандидатов

В списках политических сил, подавших заявки на участие в грядущих парламентских выборах, включено 1539 кандидатов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 17-го февраля сказал председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян.

«По территориальным спискам от всех политических сил в выборах будут участвовать 1191 кандидат»,- сказал председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян.

Больше всего кандидатов по территориальным спискам было выдвинуто в Котайке -110 человек, меньше всего – в Тавуше и Арагацотне - 60 человек.

Как сказал председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян, в ближайшие 10 дней ЦИК проведет объемную работу по завершению регистрации всех выдвинутых кандидатур.

«Предстоит осуществить довольно серьезную работу, поскольку надо изучить все документы и проверить данные всех включенных в списки кандидатов»,- сказал председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян.

Заявки для участия в предстоящих парламентских выборах представили 9 политических сил. 4 из них – блоки, 5 – партии.

В ЦИК Армении заявки с документами на регистрацию представили партии РПА, АРФД, «Армянское возрождение», «Свободные демократы», и Компартия Армении.

В ЦИК Армении заявки с документами на регистрацию представили блоки «Царукян», «Елк», «АНК-ДПА», «Оганян-Раффи-Осканян».

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2-го апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16-го февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26-го февраля; предвыборная агитация начнется 5-го марта.