Ованнес Габузян продолжает оставаться среди лидеров «Кубка Фирдуси»

В проходящем в Иране розыгрыше шахматного «Кубка Фирдуси» состоялись встречи 5-го и 6-го туров.

Как передает «Арменпресс», в 5-м туре армянский шахматист Ованнес Габузян потерпел поражение. Грайр Симонян проиграл Мерабу Гагунашвили.

После 6 туров Ованнес Габузян заработал 5 баллов и находится в лидирующей позиции, отстав от лидеров на пол-очка. Турнирную таблицу возглавляют 9 шахматистов, набравших по 5,5 балла. Грайр Симонян зарегистрировал в своем активе 4,5 балла.