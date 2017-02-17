Минобразования Армении получило 393 заявки на поступление в российские вузы

Завершился прием заявок на объявленный конкурс на получение в вузах Российской Федерации в 2017-18 учебном году высшего и послевузовского образования, который реализовали Министерство образования и науки Армении и Россиский центр науки и культуры.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования и науки РА, ведомство получило 393 заявки на поступление в российские вузы. Представленные заявления распределены следующим образом: 44 заявки представили дипломированные специалисты, 146 заявок представлены на учебу в бакалавриате, 147 – на магистратуру, 40 – на ординатуру, и 16 заявок на учебу в аспирантуре.

Экзамены состоятся с 16 по 24 февраля 2017 года, а второй этап – в период с 1 по 3 марта.

Кандидаты, успешно прошедшие конкурс, будут обучаться в российских учебных заведениях бесплатно – за счет бюджета РФ. Российская сторона предоставила гражданам Армении 187 мест на обучение в вузах РФ.