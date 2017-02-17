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СМИ: Ким Чен Нам мог быть убит из-за секретных фондов его дяди и наследства отца


Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, мог быть убит из-за конфликта вокруг тайных счетов его дяди и унаследованных от отца средств. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает южнокорейская газета The Korea Times.

По ее данным, после ареста и казни в 2013 году дяди лидера КНДР Чан Сон Тхэка, бывшего на тот момент вторым человеком в северокорейской властной иерархии, контроль над его секретными зарубежными счетами каким-то образом перешел к Ким Чен Наму.

"Работавшие в Макао северокорейцы называли Ким Чен Нама "большим игроком". Считается, что после смерти Чан Сон Тхэка он получил право распоряжаться его секретными банковскими счетами, на которых находились крупные суммы валюты", - отмечает издание.

Как пишет газета, Ким Чен Нам унаследовал после смерти своего отца Ким Чен Ира "немалые деньги" в качестве "прощального подарка". Ким Чен Ир "жалел своего сына, вынужденного жить на чужбине," и поэтому оставил ему средства, отмечают авторы статьи.

По их данным, Ким Чен Ын "приказал" брату вернуться в КНДР и привезти с собой все имеющиеся в его распоряжении деньги, "крайне необходимые стране в условиях международных санкций".

Ким Чен Нам не подчинился, что "крайне разозлило" главу Северной Кореи. Именно это могло стать причиной для ликвидации Ким Чен Нама, утверждает The Korea Times.



 



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