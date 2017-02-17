Борец греко-римского стиля, вице-чемпион Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Арсен Джулфалакян примет участие в международном турнире в Эстонии.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал главный тренер сборной Армении по греко-римской борьбе Левон Джулфалакян. После проведенного лечения, Арсен Джулфалакян уже восстановился и тренируется, готовясь принять участие в международном турнире в Эстонии в апреле этого года.