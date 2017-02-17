Время в Ереване: 11:07:36,   17 Февраль

Арсен Джулфалакян примет участие в международном турнире в Эстонии


Борец греко-римского стиля, вице-чемпион Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Арсен Джулфалакян примет участие в международном турнире в Эстонии.

Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал главный тренер сборной Армении по греко-римской борьбе Левон Джулфалакян. После проведенного лечения, Арсен Джулфалакян уже восстановился и тренируется, готовясь принять участие в международном турнире в Эстонии в апреле этого года. 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации