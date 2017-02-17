В Ереванском ювелирном заводе – новый директор

В Управлении госимуществом при правительстве Армении 17-го февраля состоялось заседание совета директоров ОАО «Ереванский ювелирный завод», в повестке которого стоял вопрос об освобождении с занимаемой должности директора ОАО «Ереванский ювелирный завод» и замещении вакантной должности новым директором.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении госимуществом при правительстве Армении, на заседании была принята отставка генерального директора этого предприятия Гагика Кафяна, который ранее подал заявление об отставке. Сроком на 1 год ВРИО директора ОАО «Ереванский ювелирный завод» был назначен Андраник Адамян.

В то же время, ему было поручено в 15-дневный срок осуществить прием-сдачу документов и имущества ОАО «Ереванский ювелирный завод» и представить новый бизнес-план.

По данным мониторинга, осуществляемого Управлением госимуществом при правительстве Армении, в последние годы ОАО «Ереванский ювелирный завод» работал с отрицательным сальдо, исходя из чего генеральный директор этого прадприятия Гагик Кафян подал заявление об отставке.

Собственником 80% акций ОАО «Ереванский ювелирный завод» является государство, и права на управление этим активом были в 2015 году переданы от Министерства экономики Управлению госимуществом при правительстве Армении. По данным мониторинга, осуществляемого Управлением госимуществом при правительстве Армении, в последние годы ОАО «Ереванский ювелирный завод» работал с отрицательным сальдо, исходя из чего генеральный директор этого прадприятия Гагик Кафян подал заявление об отставке.