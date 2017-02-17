Деревня "Евровидения-2017" и Евроклуб появятся в центре Киева перед песенным конкурсом, сообщил исполнительный продюсер "Евровидения" Йон Ола Санд, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы закроем для проезда несколько центральных улиц города, где создадим деревню "Евровидения-2017". Там пройдут основные мероприятия между шоу, туда придут исполнители представлять свои песни — не только конкурсный, но и внеконкурсный репертуар", — цитирует в пятницу слова продюсера украинское издание "Новое время".

Он также сообщил, что будет оборудован Евроклуб, где все аккредитованные представители СМИ, поклонники и другие гости смогут проводить время, в том числе на тематических вечеринках стран-участниц конкурса.

По словам продюсера, будут обустроены ярмарки, продажа сувениров, места детского досуга, в специальных фан-зонах оборудуют огромные экраны, где в ночное время можно будет смотреть выступления исполнителей. "Когда все перечисленное соединится вместе, вы почувствуете атмосферу "Евровидения", — сказал продюсер.

Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.