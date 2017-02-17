Фактический глава Samsung арестован по делу о коррупции

Один из богатейших бизнесменов Южной Кореи, вице-президент и фактический глава компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён арестован в связи с коррупционным скандалом, который привел к вопросу об импичменте президента страны Пак Кын Хе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC News.

В январе суд в Южной Корее отклонил запрос об аресте Ли Чжэ Ёна, но с тех пор в распоряжении суда появились новые улики. Фактического главу компании обвиняют в незаконной передаче средств в фонды, подконтрольные Чхве Сун Силь - подруге президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Сам Ли Чжэ Ён отрицает злоупотребление служебным положением.

Cледствие установило, что Чхве Сун Силь незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Именно с расследования деятельности этих фондов начался коррупционный скандал, приведший к объявлению парламентом импичмента Пак Кын Хе, который еще должен утвердить или отклонить Конституционный суд страны.

По версии обвинения, глава Samsung перечислил 41 млрд вон ($36 млн) в один из фондов Чхве Сун Силь, чтобы правительство, среди прочего, закрыло глаза на фактическую передачу руководящего поста в корпорации по наследству после того, как отец Ли Чжэ Ёна и президент компании Ли Гон Хи тяжело заболел.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы на будущих судебных заседаниях удалось добиться справедливости", - говорится в сообщении Samsung Group, которая настаивает на невиновности своего топ-менеджера.

Samsung является одним из крупнейших в мире производителей высокотехнологичной электроники, мобильных телефонов, телевизоров, мониторов и бытовой техники.