Олимпийский вице-чемпион Симон Мартиросян отмечает свое 20-летие

Вице-чемпион XXXI Олимпийских игр, чемпион молодежных Олимпийских игр Симон Мартиросян отмечает свое 20-летие.

Симон Мартиросян родился в 1997 году в селе Айкашен. Он стал чемпионом вторых молодежных Олимпийских игр в Китае в 2014 году, установив олимпийский рекорд (170+221), опередив соперника на 55 кг.

В первенстве Европы 2014 он также был вторым.

В 2016 году на XXXI Олимпийских играх он стал серебряным призером, добыв первую медаль для сборной Армении.