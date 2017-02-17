Олимпийский вице-чемпион Симон Мартиросян отмечает свое 20-летие
Вице-чемпион XXXI Олимпийских игр, чемпион молодежных Олимпийских игр Симон Мартиросян отмечает свое 20-летие.
Симон Мартиросян родился в 1997 году в селе Айкашен. Он стал чемпионом вторых молодежных Олимпийских игр в Китае в 2014 году, установив олимпийский рекорд (170+221), опередив соперника на 55 кг.
В первенстве Европы 2014 он также был вторым.
В 2016 году на XXXI Олимпийских играх он стал серебряным призером, добыв первую медаль для сборной Армении.
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