Убийство в Арарате: задержан сын пострадавшего

В следственном отделе Араратского областного управления СК Армении было возбуждено уголовное дело по случаю убийства 71-летнего мужчины. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, в 17:50 16-го февраля был получен сигнал от жительницы села Гораван Араратской области о том, что сын их соседа ударил отца ножом.

На место выехала оперативно-следственная бригада, во главе с начальником следственного отдела Араратского областного управления СК Армении Геворгом Симоняном.

В кухне на месте преступления был обнаружен труп жителя этого дома - 71-летнего мужчины, в положении на спине.

На теле были обнаружены множественные колото-резаные раны: 4 – в области живота, 3 – в левой половине грудной клетки.

На месте преступления было обнаружено 2 кухонных ножа со следами крови.

В следственном отделе Араратского областного управления СК Армении было возбуждено уголовное дело по ст. 104 УК Армении. Был задержан сын пострадавшего - 1971 г.р. он жил вместе с отцом, не работал, страдал шизофренией.

Назначены экспертизы. Принимаются меры для выяснения причин убийства.

Расследование продолжается.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.