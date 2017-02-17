Трампа поддерживают 39% американцев, показал опрос

Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряет меньшинство американцев — 39%, в то время как 56% ее не одобряют, свидетельствуют результаты опроса авторитетного экспертного центра Pew Research Center.

Необычно в случае с Трампом, недавно занявшим пост президента, и то, что 75% американцев испытывают в его отношении сильные чувства. Так, 46% категорически не одобряют его президентство, а 17% полностью одобряют, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Уровень категорического неодобрения рекордно высок для последних десятилетий. Число людей, совершенно не одобрявших президентство Барака Обамы, никогда не доходило до 39%. А Джордж Буш-младший был столь же непопулярен, как Трамп, лишь в декабре 2008 года — на волне масштабного финансового кризиса, когда экономика США теряла сотни тысяч рабочих мест в месяц.

Большинство опрошенных высказались против иммиграционного указа Трампа, ограничивавшего въезд в страну гражданам семи стран и приостанавливавшего программу приема беженцев. Так, против выступили 59% американцев, 38% его поддерживают. Указ был отменен судом.

Опрос проводился с 7 по 12 февраля, в нем принимали участие 1126 совершеннолетних жителей США.