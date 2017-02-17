Джон Керри будет курировать программу в Йельском университете

Бывший госсекретарь США Джон Керри начнет курировать образовательную программу в Йельском университете в следующем академическом году. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.

По его данным, программа будет посвящена решению глобальных проблем. Керри будет вести семинары и обсуждать со студентами такие темы, как "несостоявшиеся государства, вызов авторитаризма, насильственный экстремизм и изменение климата". В руководстве университета ожидают, что новая программа поможет разработать новые политические подходы, передает агентство.

Сам Джон Керри является выпускником Йельского университета 1966 года.







AP Photo/Alex Brandon