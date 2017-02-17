В ряде городов США иммигранты не вышли на работу в знак протеста против политики Трампа

Тысячи иммигрантов в нескольких крупных американских городах не вышли на работу, чтобы выразить несогласие с политикой, которую проводит президент США Дональд Трамп. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили представители правозащитных организаций, участвовавших в проведении акции.

По оценкам местных телекомпаний, в стране не открылись десятки магазинов, ресторанов и кафе, работники которых являются преимущественно выходцами из других государств. Акция, получившая название "День без иммигрантов", прошла, в частности, в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Филадельфии, Атланте, Чикаго и Вашингтоне. Ее цель состояла в том, чтобы продемонстрировать, какую важную роль играют в американской экономике люди, приехавшие в США из-за границы.





ФОТО: REUTERS/Lucas Jackson



