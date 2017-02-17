Лариса Алавердян посоветовала сестре удерживаемого в Азербайджане узника- армянина обратиться в ЕСПЧ

Руководитель ОО «Против правового произвола», бывший защитник прав человека Армении Лариса Алавердян посоветовала сестре удерживаемого в Азербайджане узника армянской национальности Марата Уелданова-Галустяна обратиться в ЕСПЧ, поскольку нарушены его основные права.

Как передает «Арменпресс», Лариса Алавердян уверена, что Армения должна в качестве третьей стороны попытаться вмешаться в процесс по вопросу Марата Уелданова-Галустяна. «Это позволяет национальная принадлежность этого человека, и это не секрет»,- сказала Лариса Алавердян.

На вопрос, чем обусловлена пассивная позиция РФ в этом вопросе, когда Марат Уелданов-Галустян является гражданином РФ, она сказала, что это не только поразительно, но и достойно осуждения.

«Меня беспокоят успокаивающие заявления российской стороны. Человеку предъявлены такие обвинения, которым позавидовал бы и наркобарон. Речь идет не о нарушении цивилизационных норм, а просто об отступлении от цивилизации в сторону варварства»,- сказала Лариса Алавердян.

Марат Уелданов-Галустян арестован 9 июня по обвинению по ст. 234.4.3, предусматривающей наказание за производство, приобретение, хранение, перевозку наркотиков в крупных размерах. Сестра арестованного Марианна Мирзоян утверждает, что ее брата обвиняют неправомерно, и что от него нет вестей уже полтора месяца. За это время представители российского посольства не навещали его.

Ранее из МИД РФ сообщали Арменпресс, что принимаются соответствующие меры по защите Марата Уелданова-Галустяна. «Предпринимаются все меры, предусмотренные в рамках международного права и двусторонних соглашений, по защите гражданина РФ – независимо от его национальной принадлежности», - говорилось в официальном письме.

Российская сторона не рассматривает арест в Баку и помощь Марату Уелданову-Галустяну в контексте национальных вопросов, так заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По этому вопросу мы подробно информировали СМИ. Российская сторона не рассматривает этот вопрос в контексте национальных вопросов. Для нас граждане РФ не дифференцируются по национальному признаку», - сказала она.

По ее словам, представители посольства РФ встретились с Маратом Уелдановым-Галустяном, но он не предъявил никаких жалоб и новых желаний, но российская сторона находится в постоянной связи с адвокатом арестованного в Баку Марата Уелданова-Галустяна.

На днях стало известно, что Марат Уелданов-Галустян позвонил членам своей семьи, чтобы попрощаться.