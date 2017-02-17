Десять борцов греко-римского стиля представят Армению на турнире в Киеве

Сборная Армении по греко-римской борьбе будет представлена на турнире в Киеве в лице 10 спортсменов.

Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил главный тренер сборной Армении по греко-римской борьбе Левон Джулфалакян.

В киевском турнире примут участие Геворк Гарибян (59 кг), Карен Асланян (66 кг), Варшам Боранян (70 кг), Рафаел Алексанян (75 кг), Саркис Кочарян и Рафик Манукян (80 кг), Максим Манукян и Артур Шаинян (85 кг), олимпийский чемпион Артур Алексанян (98 кг), Вачик Егиазарян (130 кг).

Сборная отправится в Киев 1 марта. Турнир стартует 3 марта и завершится на следующий день – 4 марта.